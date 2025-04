Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo segnalando cose per incidente sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e Togliatti in direzioneSiamo al Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra Cassia bis e Cassia e code a tratti tra Ardeatina e diramazionesud con tratti anche sulla cassa te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi e sulla Nettunense con due sensi tra Pavona e il check-in a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della