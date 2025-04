Lanazione.it - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella apre Youtopic Fest, il festival internazionale sul conflitto di Rondine

Arezzo, 15 aprile 2025 – Sarà ilad aprire, ilivalsuldi, in programma dal 6 all'8 giugno alla CittaPace (Arezzo). Il Capo dello Stato ha accolto il nostro invito, mantenendo l’impegno dato ai giovani diche ospitò al Quirinale nel 2018: sarà proprio lui a inaugurare l’evento venerdì 6 giugno, al terminemarcia “In cammino per la pace” da Arezzo a, che darà il via ai tre giorni disarmanti die che, tradizionalmente, raccoglie circa cinquemila adesioni tra giovani e adulti, nello stile che ormai si è affermato nel tempo, senza bandiere o simboli di partito, senza barriere, senza esclusioni, “non contro ma per”, tutto proteso all’abbraccio dei giovani diche superano l’odio scaturito dalla guerra, e vivono una esperienza di pace.