Il Consiglio Provinciale e Consiglio Comunale aperti sulla nuova stazione Medioetruria

Arezzo, 17 gennaio 2025 –Seduta congiunta dilocalizzazione dellaferroviaria. In apertura dei lavori, coordinati dal presidente delLuca Stella, spazio agli interventi di carattere istituzionale. In ordine: del presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. Alessandro Polcri: “si tratta di una battaglia da fare insieme con tutte le forze politiche per renderla una testimonianza forte. La provincia ha cambiato pelle dopo la riforma Del Rio, è la sintesi dei vari interessi dei territori e quindi questa è la sede per parlare di temi strategici a carattere generale”.