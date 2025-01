Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 17 gennaio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di17: ci sono gli anticipi diA,1, in campo anche laB e altri campionati minori.La prima partita della ventunesima giornata diA mette di fronte due squadre che hanno cambiato allenatore nel corso del campionato: la Roma addirittura due volte, con Juric al posto di De Rossi e poi l’arrivo di Ranieri, il Genoa una con Vieira subentrato a Gilardino. Il vero cambio di passo a livello di punti lo ha fatto il Genoa, che con Viera ha acquisito maggiore solidità difensiva, incassando più di un gol solamente due volte in 8 gare.Idi17A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Con Ranieri a livello di punti non c’è stato un miglioramento finora rispetto alla gestione Juric, ma sul piano del gioco e della posizione in campo dei calciatori i passi in avanti fatti sono innegabili.