I mercati credono all’Italia Parola di Bankitalia

Forse è proprio così, il debito italiano è grosso e pesante, ma almeno per il momento fa pochi danni. Solo pochi giorni fa si raccontava su questa testata di come a dispetto dei 3 mila miliardi di stock, la fiducia deiverso l’Italia fosse rimasta nei fatti inalterata. Ora lo dice anche, che proprio lo sfondamento della soglia psicologica del debito ha certificato.L’ultimo Bollettino di Via Nazionale parla chiaro: tra ottobre 2024 e inizio gennaio 2025, “il rendimento dei titoli pubblici italiani, dapprima in calo, è aumentato sulla scadenza decennale di 26 punti base, al 3,8%, risentendo degli andamenti osservati su scala globale. Invece il differenziale rispetto ai titoli pubblici tedeschi (spread, ndr) si è ridotto di 13 punti base, portandosi all’inizio di gennaio a 117 punti, anche per via di una valutazione più favorevole degli operatori di mercato sulla situazione fiscale italiana, che si è riflessa in revisioni positive delle prospettive da parte di alcune agenzie di rating”.