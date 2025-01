Anteprima24.it - Giornata Mondiale della Cucina Italiana, l’Ipsar ospita gli chef: focus sulla formazione

Tempo di lettura: < 1 minutoCultura, tradizioni e territorio: sono stati i temi al centro di un incontro presso“Le Streghe” di Benevento, diretto da Paola Guarino, in occasione. All’iniziativa hanno partecipato esperti, tecnici ed operatoriristorazione sannita e dell’accoglienza, oltre che naturalmente gli operatoriscuola e gli allievi. L’obiettivo dell’incontro era quellovalorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio e promuovere i valori culturali e sociali legati al cibo ed alla. Tra gli altri erano presenti nella sede scolastica di via Santa Colomba, Pietrantonio noto ristoratore e una nota pasticceria di via Rummo, Russo. L’Istituto hato importantimaestri per gli allievi dell’Alberghiero e l’iniziativa del prestigioso “Le Streghe” si colloca nel contesto dei compiti propri d’Istituto quelli formativi ed informativi degli allievi.