Dolci innovativi i migliori gelati caffè e tanta pizza A Rimini una grande fiera racconta le nuove tendenze

In collaborazione con Italian Exhibition GroupDal gelato alla pasticceria, dale alla panificazione, fino ad arrivare allanovità di quest’anno: la. È un vero e proprio Gran tour dellegastronomiche quello che va in scena nei padiglioni delladida sabato 18 a mercoledì 22 gennaio. Anche quest’anno Sigep World, la creatura di Italian Exhibition Group (IEG), si prepara are il futuro del foodservice. Un appuntamento giunto alla sua 46ª edizione, che non sarà solo una vetrina di prodotti e tecnologie, ma un vero punto d’incontro per operatori del settore provenienti da ogni angolo del globo. Un business a vocazione mondialeInternazionalità,prospettive nel mercato e pratiche sostenibili saranno i cardini della manifestazione che punta a esplorare lee i format che stanno ridefinendo il mondo dei bar e dei locali.