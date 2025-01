Lanotiziagiornale.it - Detenuto in Venezuela, ma Trentini non fa rumore

Leggi su Lanotiziagiornale.it

È arrivata la conferma ufficiale da Caracas che Albertonelle carcerine. La famiglia del quarantacinquenne cooperante italiano non aveva sue notizie dallo scorso 15 novembre e la madre Armanda si dice convinta che il figlio sia “ostaggio” delper essere usato “come pedina”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani dice che l’arresto di“non è una rappresaglia”. Di sicuro è un fatto che nelle stesse ore in cui la famigliadiffondeva un appello, chiedendo al governo italiano di intervenire, ilannunciava restrizioni ai diplomatici di Italia, Francia e Olanda, ridotti a tre e sottoposti a nuove autorizzazioni, in conseguenza della risposta “ostile” dei rispettivi governi rispetto all’insediamento del presidente Nicolas Maduro, rieletto a luglio per un terzo mandato.