Quotidiano.net - Detenute in scena . Il teatro carcere contro il pregiudizio

Ildel Pratello è una piccola cooperativa sociale di Bologna, nata nel dicembre del 2007 con l’intento di curare progetti teatrali rivolti ai minori in carico ai servizi di giustizia minorile, agli studenti di scuole superiori e agli adulti in. Paolo Billi si occupa dal 2008, in qualità di direttore artistico, del laboratorio teatrale nella sezione femminile delbolognese della Dozza e con i Servizi di Giustizia Minorile. "Ilè una maniera alternativa – commenta Billi– che fa emergere aspetti del sé di cui non sono a conoscenza nemmeno gli stessi partecipanti". I laboratori presuppongono la partecipazione volontaria. Chi accoglie la proposta dunque "si impegna in un percorso faticoso. C’è sempre un tempo di conoscenza – commenta il direttore artistico– in cui i volontari familiarizzano con ilper comprendere se sono interessati oppure no.