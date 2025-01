Lanazione.it - Consorzio, firmato un documento che attribuisce valore alla cultura della manutenzione del territorio

Arezzo, 17 gennaio 2025 – I Consorzi di Bonifica e Irrigazione? Se non ci fossero andrebbero inventati. Cosi Renato Brunetta, presidente del CNEL, ha commentato la preziosa azione svolta dal sistema di enti intermedi, originale esperienza di autogoverno e sussidiarietà. Lo ha detto sottoscrivendo il primo accordo interistituzionale con ANBI, l’associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, a cui aderisce anche ildi Bonifica 2 Alto Valdarno. “Un bel riconoscimento per l’attività svolta dal nostro e dagli altri Enti che, in Italia, sono chiamati oggi più che mai ad assolvere un ruolo strategico, di frontegravità delle conseguenze di una crisi climatica che si porta al seguito pesanti conseguenze anche economiche”. La Presidente Serena Stefani, con il vice Leonardo Belperio e il Direttore Generale Francesco Lisi, al ritorno da Roma, ha commentato con entusiasmo la sottoscrizione del “patto” ANBI/CNEL, siglato presso la sede delNazionale dell’Economia e del Lavoro.