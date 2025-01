Tvplay.it - Colpo di scena Napoli, boom da 50 milioni: decisione presa

Ilgiocherà domani contro l’Atalanta, ma prima bisogna registrare un’importante novità di calciomercato.Khvicha Kvaratskhelia, di fatto, ha salutato definitivamente il mondo. Il georgiano, infatti, ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram per dire addio alla squadra con cui ha vinto uno scudetto due anni fa.dida 50(LaPresse) tvplay.itL’attaccante esterno, dunque, è volato alla volta di Parigi per firmare con il PSG. Il club parigino ha infatti investito circa 75di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia.Il, archiviata l’esperienza del calciatore georgiano in azzurro, è alla ricerca di un nuovo giocatore che possa far continuare i tifosi azzurri a sognare il quarto scudetto.