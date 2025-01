Dilei.it - Coez torna con Mal di te, testo e significato del nuovo singolo

alle origini e lo fa con Mal di te, il suo. Un pezzo che riaccende la sua musicalità e che anticipa unalbum, il settimo in studio, in cui annuncia il suo ritorno con i piedi per terra dopo un periodo in cui si è sentito “volare”. Eccodel pezzo.di “Mal di te”Uninizio, o forse solo un ritorno a ciò che è stato, per. Il cantante, che ha siglato successi incredibili con canzoni come La musica non c’è e Faccio un casino, èto a far emozionare i fan con undal titolo Mal di te.Il pezzo, in rotazione musicale dal 17 gennaio 2025, arriva dopo Lovebars, album in collaborazione con Frah Quintale, e anticipa undisco in uscita questa primavera.Il cantante ha annunciato l’uscita di Mal di te con un piccolo spezzone di video che lo vede in aeroporto, spiegando di volerre, in un certo senso, alle origini: “Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta.