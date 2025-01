Liberoquotidiano.it - Codice della strada: bottiglie take away e più taxi, i Consorzi del vino in campo per un bere responsabile

Roma, 17 gen. (Adnkronos/Labitalia) - C'è chi lancia la bottiglia, chi promuove pernottamenti e nuove esperienze in cantina, chi chiede piùo una mobilità alternativa. E tutti invitano a un consumo, senza rinunciare al piacere di un calice, insomma ameno mameglio. Di sicuro, i produttori diitaliani non si sono fatti trovare impreparati di fronte al nuovo, che introduce un inasprimento delle sanzioni per i guidatori che superano il tasso alcolemico previsto dalla legge, pur mantenendo invariati i parametri legali. E che potrebbe scoraggiare i consumatori facendoli desistere al cospetto di un buon bicchiere al ristorante. In effetti, qualcuno ha già cominciato a registrare un calo nei consumi fuori casa e a lanciare l'allarme sul danno economico che ne deriverebbe per una delle più importanti filiere del made in Italy.