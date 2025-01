Ilrestodelcarlino.it - Champions, a Bologna stop a vetro e alcol. E tifosi del Borussia ‘chiusi’ a Villa Cassarini

, 17 gennaio 2025 – L’attesa è di circa 3.000tedeschi, che si riverseranno in città per assistere al match diDortmund di martedì sera. Molti di loro, probabilmente almeno la metà, approderà sotto le Torri già il giorno prima, lunedì. E il rischio di scontri tra, in particolare ultras particolarmente facinorosi, è reale. Per questo motivo, dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblici in Prefettura, sono state emesse alcune misure mirate a prevenire disordini e problemi. La presenza delle forze dell’ordine sarà incrementata in centro, anche grazie all’arrivo di poliziotti provenienti da altre città. Non solo. Sarà allestita una ’fan zone’ per iospiti nei giardini di, prima della partita, con servizi igienici e ristori.