Caso Visibilia, Santanchè rischia il processo: oggi decisione per la ministra del Turismo

, 17 gennaio, è un giorno decisivo per Danieladel, e per altre 19 persone coinvolte in un’indagine giudiziaria a Milano. La giudice Anna Magelli dovrebbe ritirarsi in camera di consiglio dopo l’intervento finale della difesa di un coimputato, per deliberare suldi falso in bilancio legato al gruppo editoriale. Tra gli imputati figurano tre società, oltre alla senatrice, che ha lasciato ogni carica nel 2022.Le richieste dei pubblici ministeri sulMarina Gravina e Luigi Luzi, pubblici ministeri impegnati nel, hanno richiesto ilper 17 imputati, tra cui, il compagno Dimitri Kunz e la sorella Fiorella Garnero. Mentre alcune posizioni, come quella di Federico Celoria, ex consigliere di amzione, puntano al patteggiamento, altre due società del gruppo editoriale hanno preferito chiudere con sanzioni amtive.