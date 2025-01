Ilrestodelcarlino.it - Bologna, fermato con la coca fuori dal bar: nei guai al Fossolo il ‘nonno pusher’

, 17 gennaio 2025 – Non ambiva a diventare famoso come il protagonista di ‘The mule’ di Clint Eastwood, ma dall’alto delle sue 73 primavere, poteva vantare, anche lui, un discreto giro di spaccio. E probabilmente, tra concorrenti di vent’anni e anche meno, non doveva passare inosservato. Di sicuro, stando a quanto ritrovato a casa sua dai carabinieri, ilsapeva gestire bene i suoi affari. L’uomo, originario dell’Algeria, irregolare in Italia, è finito l’altro giorno in un controllo dei militari del Radiomobile, impegnati in un servizio a larga scala, che ha toccato anche il centro e la zona di piazza XX Settembre, finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. I carabinieri hanno notato l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, all’interno di un bar in zona, intento a parlare con altri avventori.