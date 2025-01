Lettera43.it - Bando TikTok in Usa, il ceo della piattaforma: «Grazie Trump, sta lavorando per trovare una soluzione»

Dopo la decisioneCorte suprema che ha confermato ilnegli Stati Uniti, il ceo diShou Zi Chew ha ringraziato Donald«per il suo impegno a lavorare con noi perunache mantengadisponibile negli Usa. È una presa di posizione forte a favore del primo emendamento e un chiaro rifiuto di ogni forma di censura arbitraria».Logo(Imagoeconomica).Chew ha inoltre espresso gratitudine per il supporto ricevuto dagli utenti e dalle istituzioni, sottolineando il valoreanche in ambito economico e sociale. «Siamo onorati e felici di poter contare sul supporto di un presidente che ha saputo comprendere pienamente il valorenostra, utilizzandola personalmente per condividere idee, opinioni e pensieri, e raggiungendo un pubblico globale con oltre 60 miliardi di visualizzazioni dei suoi contenuti», ha dichiarato il ceo.