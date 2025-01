Bergamonews.it - Aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione di Food Film Fest a Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

Sono ufficialmenteleper parteciparedi, ilival internazionale che celebra il legame tra cinema e cibo.L’evento, che si terrà dal 20 al 23 agosto 2025 nella cornice di Città Alta a, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande schermo e della cultura del.Un concorso dal respiro globalesi è affermato negli anni come un punto di riferimento per il cinema dedicato al cibo, accogliendo ogni anno oltre 700da più di 80 Paesi. Si tratta di un’occasione unica per raccontare il cibo come elemento centrale di storie, tradizioni, culture e visioni del mondo.Il concorso è aperto a registi, produttori emaker, sia professionisti che indipendenti, che vogliano presentare i propri lavori cinematografici a tema cibo.