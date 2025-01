Amianto nella sede Rai di viale Mazzini la procura di Roma apre un’indagine | atteso il dossier dell’Asl

Leggi su Open.online

Ladiha aperto un fascicolo di indagine sui livelli dioltre i limiti riscontratidella Rai die attende ora un’informativa della Asl1. L’apertura dell’inchiesta, per ora a modello 45, ossia senza indagati né ipotesi di reato, arriva pochi giorni dopo la decisione dell’azienda di far lavorare tutti i propri dipendenti da remoto proprio per consentire la bonifica degli edifici. Lo scorso dicembre, un guasto al sistema di condizionamento aveva allagato alcune stanze della struttura. Dopodiché, il 14 gennaio, i vertici della Rai avevano deciso di imporre lo smart working a tutti i dipendenti dellana «in via del tutto precauzionale e a maggior tutela dei dipendenti presentidopo una comunicazione dell’Azienda sanitaria locale».