Ilnapolista.it - Adeyemi non vuole lasciare il Borussia Dortmund: il Napoli aveva offerto 40 milioni per lui (Sky De)

Karimdifficilmente sarà un nuovo giocatore del, almeno per ora. Questo perché il tedesco non ha intenzione diilin questa finestra di mercato e il club non sembra essere disposto ad ascoltare offerte per lui.nonil: il40Come riportato dal giornalista di Sky Germania Patrick Berger:Ilha tentato un accordo verbale per Karimoffrendo 40. Tuttavia, l’ala nonilin inverno, e il club non è disposto a vendere il giocatore in questo momento. Garnacho e Zhegrova restano candidati.have made a verbal approach for Karim— around €40m. However, the winger does not want to leave the club in the winter, andare not willing to sell the player at this time.