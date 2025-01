Lanazione.it - Violentarono un 18enne. Abbreviato per zio e nipote

Saranno processati con ritoi due cittadini albanesi, di 70 e 35 anni, zio e, accusati di avere violentato unall’uscita da una discoteca di Perugia. La vittima, nata donna in attesa di completare il percorso di transizione, aveva denunciato di essere stata abusata a turno dai due uomini in un incubo durato un paio di ore, iniziato quando, secondo la sua denuncia, il più anziano dei due si era offerto di farle chiamare un taxi una volta recuperato il telefono che era a casa sua, in via Pievaiola. In questo modo il ragazzo sarebbe potuto rincasare. Ma, in base alle contestazioni, quell’invito si sarebbe trasformato in una trappola. I due indagati, per i quali la Procura aveva chiesto il giudizio immediato, hanno sempre respinto le accuse. Sostenendo uno di aver avuto dei rapporti consenzienti con la presunta vittima, l’altro di non averne avuti.