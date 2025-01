Ilfattoquotidiano.it - Su Elon Musk dibattito surreale in Italia: trovo insopportabile la questione morale strabica

Insi assiste ad unin partesu, il potentissimo miliardario che negli Usa controlla e governa di fatto settori strategici per il Paese e condiziona la stessa democrazia. Abbiamo i puristi della politica che scoprono solo ora i conflitti di interesse, sono quelli che convivono innel conflitto di interessi, che sono magari loro stessi in perenne conflitto di interessi e che mai si sono accorti, o hanno fatto finta di non accorgersi, dei pericolosi conflitti di interesse che hanno caratterizzato anche l’amministrazione Biden, soprattutto in Ucraina con interessi anche familiari del presidente americano uscente. Poi proprio noi in, dove ci hanno deriso per anni nel mondo per i conflitti di interesse di Silvio Berlusconi, dove abbiamo forze politiche che hanno fatto la loro fortuna sull’antiberlusconismo, accusandolo delle peggiori nefandezze per crescere il proprio consenso politico per poi governarci insieme per tanti anni e costruire anche leggi e atti normativi insieme a lui.