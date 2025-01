Romadailynews.it - Roma: cadavere di donna recuperato nel Tevere a Castel Giubileo, indagini in corso

Leggi su Romadailynews.it

Il corpo di unae’ stato trovato edalle acque del fiume, ieri pomeriggio, all’interno della centrale Enel di. A recuperare la salma e’ stato il personale dell’Enel che ha chiamato i carabinieri. Sono, quindi, indei militari e del medico legale per risalire all’identita’ dellail cui corpo, si presume, era in acqua da alcuni giorni. Si ipotizza, infatti, che possa essere unascomparsa la settimana scorsa. La salma non presenterebbe segni di violenza e non si esclude, quindi, che possa trattarsi di suicidio.Agenzia Nova