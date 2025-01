Lapresse.it - Province: Lega, sì a elezione diretta presidenti, subito in Sicilia

Roma, 16 gen. (LaPresse) – Il consiglio federale della– in corso alla Camera – ha espresso parere favorevole all’deidi provincia. In particolare, spiega il Carroccio in una nota, “è stata espressa la volontà di renderlo possibile ingià dalla prossima primavera”. È un obiettivo previsto dal programma elettorale del presidente Renato Schifani ed è finalizzato al miglioramento della manutenzione di scuole e strade. Sarà presentato un emendamento ad hoc alla Camera per migliorare il coordinamento tra i diversi livelli di governo per le tante emergenze da affrontare nella Regionena.