Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: trasferte da horror

è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.L’avventura di Nuri Sahin sulla panchina delpotrebbe essere già al capolinea. L’ex vice di Edin Terzic, “promosso” la scorsa estate dopo il divorzio con il tecnico che era stato capace di riportare i gialloneri in finale di Champions League, è ufficialmente sulla graticola dopo la clamorosa sconfitta patita nel turno infrasettimanale contro il neopromosso Kiel. L’ennesimo risultato deludente in trasferta per unche lontano dal Signal Iduna Park nel girone d’andata ha raccolto a malapena 5 punti (è addirittura tredicesimo per rendimento esterno).: la difesa fa acqua e la panchina trema (Ansa) – Ilveggente.