Premier League | Manchester United-Southampton

2025-01-16 01:35:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Anteprima della partitaL’allenatore delIvan Juric afferma di essere “ottimista” sul fatto che la sua nuova squadra possa sconfiggere ilall’Old Trafford giovedì dopo aver terminato un’attesa di 11 partite per una vittoria.I Saints hanno ottenuto una serie di tre sconfitte consecutive e segnato tanti gol quanti nelle otto partite precedenti, vincendo 3-0 in casa contro gli ospiti del campionato Swansea City nel terzo turno della FA Cup di domenica.“Possiamo farcela”, ha detto Juric riferendosi alla prospettiva di aggiungere la prima vittoria esterna della stagione alla sua prima vittoria da quando è entrato in carica il 21 dicembre.