Politiche per il lavoro: nel rapporto Inapp i numeri che promuovono il governo Meloni

Nella cornice della sala della Regina di Palazzo Montecitorio, è stato presentato il2024, un’analisi che mette a fuoco le criticità e le opportunità del mercato delitaliano. L’obiettivo dichiarato è tanto ambizioso quanto necessario: un cambiamento strutturale nelledel, dell’istruzione e della formazione per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento demografico e dalla rivoluzione tecnologica.Occupazione in crescita, ma il divario deve essere colmatoSecondo il, l’occupazione in Italia ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 3,5% tra dicembre 2019 e ottobre 2024. Questo risultato si traduce in oltre un milione di nuovi posti di, portando il totale degli occupati a 24,1 milioni e il tasso di occupazione al 62,5%, un record storico per il Paese.