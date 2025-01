Ilgiorno.it - Paura al liceo classico Beccaria: crolla pezzo di intonaco dal soffitto mentre la classe fa lezione

Milano, 16 gennaio 2025 – Undisi è staccato dalprecipitando a terra in un'aula delstatale Cesaredi via Linneo, tra la zona di corso Sempione e CityLife. Ed è un caso che nessuno sia rimasto ferito, perché in quel momento gli studenti dellainteressata, una terza, stavano facendodi filosofia. Stando a quanto emerso, il fatto è accaduto ieri mattina, mercoledì 15 gennaio, in un'aula al piano rialzato: all'improvviso un blocco d'to al suolo in corrispondenza di banchi vuoti, vicino alla lavagna interattiva multimediale, spaccandosi e spargendosi per il pavimento sotto forma di calcinacci. Nessuno studente è stato colpito ma si è scatenato il fuggi-fuggi. Immediata la segnalazione della scuola e Città Metropolitana, che gestisce l'edilizia scolastica degli istituti superiori pubblici, si è attivata subito, inviando sul posto la società preposta al controllo.