Non luogo a precedere per dodici

Nona procedere. Questa la decisione del gup di Perugia chiamato a decidere sull’eventuale rinvio a giudizio di 12 esponenti anarchici, tra cui Alfredo Cospito (nella foto) e lo spoletino Michele Fabiani, accusati a vario titolo di apologia e istigazione all’eversione e di alcuni episodi di danneggiamento. Le accuse erano legate ai contenuti diffusi attraverso una pubblicazione clandestina dal titolo “Vetriolo“. Nella pubblicazione anche testi di Cospito, scritti dal carcere, dove si trovava già per altre vicende giudiziarie. L’operazione del Ros dei carabinieri scattò nel novembre del 2021, sei le misure cautelari eseguite all’epoca, in particolare nello Spoletino. In base alle indagini, il fulcro della presunta attività di istigazione all’eversione sarebbe ruotata intorno al Cirolaccio anarchico di Spoleto.