Ilfattoquotidiano.it - MotoGp 2025, svelata la nuova Aprilia del campione del mondo Jorge Martin. Che assicura: “Potenziale altissimo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grandi cambiamenti in casa. Dopo Aleix Espargaro (ritiratosi per diventare ambassador della Lidl-Trek.) e Vinales (passato alla Ktm) spazio aldele Marco Bezzecchi. La scuderia ha anche unaguida tecnica: Fabiano Sterlacchini ha preso il posto di Romano Albesiano.ha scelto il numero 1 e ha una grandissima sfida davanti a sé: nella storia del Motomondiale solo 7 piloti sono riusciti a vincere all’esordio dopo aver cambiato team. Chissà seator riuscirà nell’impresa. In attesa dell’avvio dellastagione in programma il 28 febbraio in Thailandia,ha sfoggiato lamoto su cui sfrecceranno i due piloti presso gli studi Sky di Milano.“Non vedo l’ora di vedere questacoppia in pista, è il team più forte che abbiamo mai avuto ine abbiamo anche ildelin carica.