Oasport.it - LIVE Ceske Budejovice-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Cechia da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida valida per la quinta giornata didimaschile, girone B trae Sir Sicoma Monini. Parte con i favori del pronostico la Sir Sicoma Moninima la squadra di Angelo Lorenzetti arriva un po’ scarica a questo appuntamento. La sconfitta di domenica nel big match con Trento, arrivata dopo quasi tre ore di gara ma soprattutto l’infortunio serio occorso ad Oleh Plotnytskyi, hanno scosso tutto l’ambiente. Persa l’imbattibilità stagionale, gli umbri puntano comunque a mantenere intonso il cammino ine una vittoria oggi permetterebbe loro di chiudere il discorso primo posto nel girone e qualificazioneai quarti di finale.Ilè squadra campione della Repubblica Ceca in carica ma in questa stagione la prima parte non è stata all’altezza delle aspettative.