Romadailynews.it - Lazio: Valeriani (Pd), industria aerospaziale strategica, interrogazione a Rocca su tagli

Nonostante l’italiana sia apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo, “il Governo Meloni ha deciso diare oltre 370 milioni di euro destinati all’Asi e all’Esa. Non bastavano ial Pnrr per le infrastrutture tecnologiche e i trasporti, ora si colpisce un altro settore strategico, che nelconta circa 300 aziende e oltre 23.000 addetti per un comparto che produce ogni anno 5 miliardi di fatturato” dichiara in una nota Massimiliano, presidente della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del Pd. “Solo lo scorso anno, proprio il 16 gennaio, l’Amministrazioneaveva partecipato a una iniziativa in Florida, negli Stati Uniti, per sostenere e valorizzare il compartodella nostra regione. ‘Ilha un patrimonio di eccellenze nel settore dell’aerospazio, dell’innovazione, dell’elettronica avanzata, con circa 300 aziende che operano in tale ambito” erano state le parole del presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, presente all’evento, mentre il presidenteaveva ribadito che ‘la nostra Giunta punta molto sull’innovazione e faremo il possibile per essere pronti a cogliere tutte queste opportunita’ che offre la new space economy’.