Lavori alla rete idrica, nuovo cantiere in via Bolognese

Firenze, 16 gennaio 2025 -su viaa Firenze per idi Publiacqua, con modificheviabilità a partire dal 20 gennaio. Ad essere interessato sarà il tratto all'incrocio con via del Poggiolino con probabili ripercussioni sulla viabilità, essendo viauno degli assi viari principali, strategico anche per i pendolari che dal Mugello si dirigono verso il capoluogo. Le lavorazioni previste in questa fase, spiega Publiacqua, consentiranno di mettere in esercizio le tubazioni di adduzione e distribuzione precedentemente posate. Il Comune di Firenze ha concesso un'ordinanza che ne prevede la chiusura entro l'8 febbraio. Nel tratto interessato aisarà istituito il senso unico alternato, regolato da semafori localizzati immediatamente a valle ed a monte del(a distanza di 150 metri circa dal punto dell'intervento) in viae su via del Poggiolino.