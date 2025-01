Lanazione.it - La presidente nazionale di Slow Food a San Giovanni alla presentazione del suo libro

Arezzo, 16 gennaio 2025 – SanValdarno sarà sede del primo appuntamento del progetto “Leggi Pensa Mangia 2025”, un ciclo di incontri e riflessioni organizzato dcondottae dedicato ai temi della biodiversità, sostenibilità, clima e cibo. Sabato 25 gennaio, alle 17,30 a Palomar Casa della Cultura (Sala Conferenze “Davide Sassoli”), e si inserisce iniziativa inserita all'interno della rassegna "Le Piazze del Sapere", promossa dal Comune di Sancon la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di SanValdarno e associazione culturale Pandora. L’incontro vedrà protagonista Barbara Nappini,diItalia, che presenterà il suo“La natura bella delle cose” (Editore, 2024). Il saggio, che invita all’azione per salvaguardare la bellezza autentica della Terra, esplora non solo le criticità globali, ma anche le storie di uomini e donne impegnati a migliorare il mondo attraverso gesti quotidiani di cura e rispetto per la natura.