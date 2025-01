Quotidiano.net - Italia, Albania e Emirati Arabi Uniti. Accordo per le energie rinnovabili

È un passo importante verso il miglioramento della sicurezza energetica, la promozione dello sviluppo sostenibile e l’accelerazione della transizione verso l’energia pulita nella regione del Mediterraneo. Ierihanno firmato ad Abu Dhabi un partenariato strategico per migliorare la cooperazione in materia di energia rinnovabile e infrastrutture energetiche. L’è stato firmato alla presenza del presidente degliMohamed bin Zayed Al Nahyan, della premier Giorgia Meloni e del primo ministro d’Edi Rama. Meloni ha rimarcato la necessità di puntare sulle "interconnessioni", come "chiave di una nuova diplomazia energetica" e di un "approccio pragmatico" alla transizione. Per questo, ha sottolineato, non vanno considerati solo, gas, biocarburanti e cattura di biossido di carbonio, ma anche la fusione nucleare: "Può trasformare l’energia da arma geopolitica in una risorsa ampiamente accessibile" e "cambiare effettivamente la storia".