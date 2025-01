Liberoquotidiano.it - Inter, solo pari con il Bologna: Holm gela Inzaghi (e fa godere Conte)

L'non va oltre il 2-2 a San Siro contro ilnel recupero della 19esima giornata di Serie A conchei nerazzurri nel secondo tempo. Per la squadra di Italiano è il secondo 2-2 consecutivo dopo quello con la Roma, ma questa volta illo trovano i rossoblu dopo che la squadra dil'aveva ribaltata con Dumfries e Lautaro dopo il gol di Castro. I nerazzurri salgono così a 44 punti, a -3 dal Napoli capolista ma con una gara ancora da recuperare, mentre ilsi porta a 30 punti. Per la sfida di San Siro Italiano opta perin difesa, con Moro a centrocampo e Odgaard alle spalle di Castro, mentre tornano nel tridente alle spalle dell'argentino, Orsolini e Ndoye. Dall'altra parteconferma Asslani e Zielinski in mezzo al campo con Dimarco sulla sinistra e Darmian braccetto di destra.