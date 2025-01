I giocatori del Tottenham non possono eseguire la tattica di Postecoglou dice Lennon

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 15:44:00 Il web non parla d’altro:Aaronritiene che idelnon siano in grado dila filosofia del ritmo elevato di Ange.La sconfitta per 2-1 di ieri sera nel derby del nord di Londra contro l’Arsenal significa che gli Spurs hanno vinto solo una delle ultime nove partite di Premier League.Si siedono al 13° posto in classifica e la pressione inizia a crescere su, che lui stesso ha descritto la loro forma come “non accettabile”.La reazione post partita di Ange pic.twitter.com/O4sTtWyOra—(@SpursOfficial) 15 gennaio 2025L’australiano ha detto che non cambierà il suo stile nonostante una lista di infortuni paralizzante, mache qualcosa deve succedere.L’ex ala degli Spurs ha dichiarato al Football Daily Podcast: “È un grosso problema, penso che la squadra fosse davvero triste” against Arsenal.