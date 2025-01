Dilei.it - Grande Fratello sondaggi, chi è l’eliminato di stasera 16 gennaio

Leggi su Dilei.it

Dopo annunci, emozioni forti e colpi di scena, torna l’appuntamento bisettimanale con ile in tanti si chiedono: chi saràdel 16?In realtà, come spiegato anche da Alfonso Signorini, nella nuova puntata del reality che andrà in onda su Canale Cinque i concorrenti non si giocheranno la permanenza nella casa, ma l’immunità.Una scelta che arriva dopo il televoto eliminatorio di giovedì che ha visto Helena Prestes abbandonare il reality. La concorrente però non è stata l’unica a lasciare il gioco: Jessica Morlacchi infatti ha scelto di abbandonare il GF perché contraria ai provvedimenti presi dal reality.Un colpo di scena che, di certo, porterà a numerose conseguenze nella nuova puntata dello show., chi sono i nominatiMa andiamo con ordine: chi sono i nominati del? Si sfideranno al televoto per l’immunità Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime.