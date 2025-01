Formiche.net - Gcap, da Londra la ricetta per non mancare l’appuntamento del 2035

Leggi su Formiche.net

Con le maggiori potenze impegnate in una corsa al cardiopalma per sviluppare e schierare assetti di sesta generazione, ilsi conferma come uno dei programmi militari di maggiore rilevanza attualmente in sviluppo in Europa. A maggior ragione, con la sospensione temporanea dell’Ngad statunitense e i dubbi sullo stato dell’Fcas (il progetto congiunto tra Francia, Germania e Spagna), il programma anglo-italo-nipponico si distingue per la sollecitudine, tanto istituzionale quanto industriale, che ne sta contraddistinguendo le tappe di sviluppo. Tuttavia, come segnala un report del parlamento britannico, l’orizzonte temporale delrimane un obiettivo ambizioso. Per rispettare i tempi sarà necessario procedere speditamente e mantenere il focus sulla collaborazione proficua che finora ha contraddistinto l’azione di aziende e governi coinvolti nel programma.