GAZZETTA – Frenata Garnacho spunta Ndoye | il Bologna fa muro ma il calciatore vuole il Napoli

: ilfama ilil">Il club emiliano chiede 30 milioni per l’esterno svizzero e rifiuta contropartite tecniche. Gli azzurri tengono vivi i contatti anche per l’argentino dello United.La caccia delal dopo Kvaratskhelia prosegue su due fronti. Secondo ladello Sport, dopo il rifiuto del Manchester United all’offerta di 40 milioni per, il club azzurro ha virato con decisione su Dandel.La trattativa con il club emiliano si preannuncia complessa: il direttore tecnico Sartori ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro e ha già respinto l’ipotesi di inserire contropartite tecniche. Nonostante la posizione rigida del, fonti vicine alriferiscono di un’apertura dello svizzero al trasferimento in azzurro.