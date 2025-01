Inter-news.it - Frattesi-Roma al fotofinish? All’Inter prevista un’offerta articolata! – CdS

Lacontinua a sognare Davide, che anche ieri è entrato nella ripresa non riuscendo però ad aiutare l’Inter contro il Bologna (2-2).abbastanza corposa.PROPOSTA – Il futuro disembra sempre più lontano da Milano, con lache non vede l’ora di ascriverlo alla propria rosa. Ma bisognerà prima convincere l’Inter. Lo rimarca il Corriere dello Sport. I giallorossi, infatti, preparanomolto, che non si smuove dalla sua richiesta di 40-45 milioni di euro. Si prevede una proposta con obbligo di riscatto tra dilazioni di pagamento, bonus e percentuale sulla futura rivendita. Ma prima ladovrà piazzare qualche pezzo grosso per ottenere i quattrini necessari: Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante su tutti. Quest’ultimo piace alla Fiorentina.