Lanazione.it - Famiglie ’large’ nei ruggenti anni 20: "Il mio teatro artigianale al Cestello"

Leggi su Lanazione.it

di Lorenzo Ottanelli In scena c’è ‘Partita a 4’, una commedia "elegante e di" creata da Nicola Manzari ma riadattata con un linguaggio contemporaneo da Marco Predieri, che ne firma anche la regia. Una pièce che torna aldidomani e sabato (ore 20.45) e domenica (ore 16.45), dopo il successo delle prime sei rappresentazioni. Predieri, una commedia che piace molto. Perché? "È uno spettacolo elegante come se ne vedono pochi. L’ambientazione sono gliVenti del Novecento, ma ho fatto un lavoro di adattamento del linguaggio per renderlo più vicino al nostro". Il racconto di dueborghesi, che è molto attuale. "Si tratta di una famiglia allargata ante litteram, con un gioco di coppie che non va come dovrebbe. Una commedia che fa rimanere attaccati alla sedia fino all’ultimo.