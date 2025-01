Oasport.it - Daniil Medvedev fuori agli Australian Open! L’astro nascente Learner Tien piega il russo al super tie-break!

Si chiude con una clamorosa sorpresa la quinta giornata degli. Nel match serale disputato sulla Margaret Court Arena il qualificato statunitense, classe 2005,a Danilaltie-del quinto set per 6-3, 7-6 (4), 6-7 (8), 1-6, 7-6 (10-8) lo score dell’incontro, elimina il finalista della scorsa edizione e continua la sua corsa guadagnando l’accesso ai sedicesimi di finale. Nel prossimo turno il giocatore americano affronterà il francese Corentin Moutet che, a sua volta, haato in quattro set l’altro statunitense Mitchell Krueger.Il numero 5 del seeding parte bene, sale sul 3-1 e ha a propria disposizione la palla del possibile 4-1, ma il suo giovane avversario si salva ai vantaggi e difende il servizio chiudendo il game con un ace.entra sempre più in partita, sfrutta gli enormi problemi del rivale, che registra una percentuale deficitaria sulla seconda di servizio, e conquista ilcon un bel colpo di diritto.