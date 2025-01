Thesocialpost.it - Dal Ghana a Udine: il calvario del calciatore schiavo che ora ricomincia a vivere

Un ragazzo ghanese di 26 anni ha trovato rifugio adopo anni di sofferenza. La sua storia comincia in un orfanotrofio, dove cresce giocando a pallone. A 14 anni un allenatore lo nota e lo porta in Malesia, promettendogli un futuro da. Ma il sogno si trasforma in incubo.Leggi anche: Kenya, incidente mortale: coinvolto il figlio di Zucchero, che è rimasto illesoIn Malesia gioca poco e lavora in un ristorante senza stipendio. Un malore lo costringe a fermarsi. Cerca aiuto e scappa con un amico verso l’ambasciata. Tornano insieme in, ma li aspettano uomini di un’organizzazione che lo sequestrano.Leggi anche: Dramma in Italia: incendio spaventoso, due bambini intrappolati in casa: il VIDEOTorture e reclusioneIl giovane racconta di torture, violenze e minacce. Gli sfruttatori lo rinchiudono in una casa con un ex compagno, ferito e terrorizzato.