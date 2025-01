Movieplayer.it - Chissà chi è, stasera su Nove in prima serata il secondo speciale con Amadeus: gli ospiti del 16 gennaio

Leggi su Movieplayer.it

appuntamento inconchi è, il game show dicondotto da: tra glidel 16anche Katia Follesa e Valeria Graci. Nuovo appuntamento incone le puntate speciali del game showchi è. La seconda andrà in ondasu, e a fare compagnia al conduttore, come già accaduto la scorsa settimana, ci saranno tanti volti noti. Il meccanismo del gioco resta invariato, ma in caso di vittoria, il montepremi di 200mila euro sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Protagoniste di questoappuntamento in, saranno Katia Follesa e Valeria Graci.chi è: glidi giovedì 16Oltre alla storica coppia, lapotrà contare su .