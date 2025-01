Biccy.it - Chi saranno i preferiti al GF tra Amanda, Lorenzo, Bernardo e Max, risultati dei sondaggi

Dopo un televoto che somigliava tanto agli Hunger Games, con 3,5 milioni di voti arrivati e delle guerre social tra fanclub, questa settimana al Grande Fratello le cose si sono fatte più tranquille. Questa volta il pubblico non è chiamato a scegliere chi eliminare dal gioco, ma a votare idi questa puntata, che poiimmuni dalle nomination di stasera. Al televoto ci sono:Lecciso,Spolverato,Cherubini e Maxime Mbanda. Come annunciato lunedì sera da Alfonso Signorini non ci sarà un unico “vincitore”, ma due, che guadagneranno così l’immunità.Ial nuovo televoto del Grande Fratello.Non che ci fosse bisogno dell’aiuto deiweb, già a dare un’occhiata ai nomi al televoto si capisce al volo chi trionferà. Com’era prevedibile, il pubblico social ha votato per salvareSpolverato (che stasera incontrerà il guru della moda) eLecciso,loro due i