Cena pernottamento e colazione in hotel | l’ultima trovata di un ristoratore contro le multe del nuovo Codice della Strada

Il, promosso dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, continua a spaventare i ristoratori per le sanzioni più alte per chi consuma alcolici e si mette alla guida. Qualcuno, però, corre ai ripari con fantasia e ingegno. È il caso di Casa Nobili, un’osteria di mare a Santarcangelo di Romagna (Emilia Romagna), dove i titolari si sono inventati il pacchetto perfetto per chi vuole mangiare e bere senza avere poi l’ansia dell’etilometro: «Vieni ada noi e ti organizziamo anche ilin uno in un b&b in centro a Santarcangelo». L’idea è del titolare Andrea Rignoli che ha aperto il locale nel dicembre 2022. «Al prezzo di 190 euro per due persone, oltre allagarantiamo il soggiorno per una notte in una struttura ricettiva di Santarcangelo con primainclusa», racconta a Manuel Spadazzi de Il Resto del Carlino.