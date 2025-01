C’è un grande buco nel mondo ora Cinema in lutto genio e icona | se ne va il più grande di tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

L'annuncio della morte è stato fatto dalla famiglia del regista con un post su Facebook, sul suo profilo ufficiale. Una fotografia è accompagnata dalle parole di addio di chi lo ha amato: "È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell'uomo e dell'artista. Apprezzeremmo un po' di privacy in questo momento". Poi la famiglia ha aggiunto: "È una bella giornata con un sole dorato e un cielo azzurro su tutta la strada". in, morto David Lynch Regista tra i più acclamati, importanti e influenti del suo tempo, David Lynch nasce originariamente come pittore; le sue opere sono attualmente esposte in musei e gallerie d'arte come il Museum of Modern Art di New York e la Pennsylvania Academy of the Fine Arts di Filadelfia.