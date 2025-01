Ilgiorno.it - Castelverde, villetta distrutta da una esplosione: cinque persone “vive per miracolo”

Leggi su Ilgiorno.it

(Crema), 16 gennaio 2025 –in unaieri pomeriggio intorno a Costa Sant’Abramo, frazione di, conferite, fortunatamente nessuna in gravi condizioni a dispetto della violenza della deflagrazione e dei danni ingentissimi. L’allarme è arrivato ai vigili del fuoco e alle squadre di soccorso intorno alle 15.20, quando qualcuno ha avvertito di aver sentito una fortee visto vetri rotti e infissi a brandelli. Tre squadre di vigili del fuoco sono ben presto arrivate in via Concordia con autopompa, autoscala e una vettura e qui hanno trovato unaa schiera sventrata. Le finestre erano senza vetri e la porta del garage completamente divelta, oltre ad altri evidenti segni dell’che non aveva risparmiato neppure i muri.