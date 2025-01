Lettera43.it - Caos treni, Fs annuncia «azioni a protezione delle infrastrutture»

Il Gruppo Fs «sta fornendo tutti gli elementi utili alle autorità competenti in merito ai guasti e alle anomalie registrate nei giorni scorsi» e «ha già pianificato una serie didell’infrastruttura e a garanzia della funzionalità». Lo hato Ferrovie dello Stato, che dopo i disagi degli ultimi giorni ha presentato un esposto denuncia, ipotizzando sabotaggi lungo le linee. Il Gruppo Fs, si legge in una nota, sta «mettendo in campo centinaia di operativi» al fine di «intensificare la sicurezza/vigilanza nelle ste nei punti nevralgici dell’infrastruttura». Previsto poi un incrementotelecamere di sicurezza e del presidio di tecnici Rfi etalia «per rendere più tempestivo l’intervento in caso di nuove anomalie».Passaggio di un convogliotalia (Getty Images).